澳門美高梅盈利縮近三成

何超瓊擔任聯席董事長的美高梅中國(02282)公布2018年第四季及全年業績，截至去年12月底止第四季，經營收入6,200萬美元(約4.83億港元)。



不過，位於澳門半島的舊娛樂場澳門美高梅去年第四季數據幾乎全面倒退，當中經調整EBITDA(扣除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利)按年下跌近27%。



業績公告顯示，澳門美高梅去年第四季的收益按年顯著下跌22.49%至約31.27億元，經調整EBITDA更下跌26.66%至約9.49億元。



其中，該場地貴賓賭枱轉碼數按年下跌19.68%至616.78億元；貴賓賭枱贏率減少0.24個百分點至2.87%。主場地賭枱投注額及贏率分別按年下跌11.41%及3.1個百分點，分別只有96.8億元及17.9%。



至於2018年全年，美高梅中國經調整物業EBITDA為5.68億美元。該公司首席執行官簡博賢表示，儘管農曆新年期間澳門旅客增加，但只是來休閒而不是來博彩，故他預計期間博彩收入不會大幅上升。



另方面，瑞信發表研究報告指出，向多間俗稱疊碼仔的賭業中介查詢後，估計1月貴賓賭廳的業務會按年下跌25%。據觀察所得，年初三後的農曆新年旺季，貴賓賭廳的表現與去年十一長假期相若，故該行估計，今個農曆新年澳門整體博彩收益將會稍為令人失望。

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