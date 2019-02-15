【專訪】首灃今掛牌　料婚宴市道平穩

本港中式酒樓「煌府」及「煌苑」母企首灃控股(01703)今日(2月15日)掛牌，該公司主席陳首銘接受訪問時表示，雖然今年是農曆「盲年」，傳統上不宜嫁娶，但認為婚宴市道將平穩發展，與去年沒有大分別，而集團的婚宴酒席預訂情況與去年相若。



該公司昨日(2月14日)公布招股結果，公開發售部分錄得超額認購16.68倍，惟國際配售輕度認購不足，一手中籤率約50.15%，認購9手可穩獲一手，以招股價下限0.5元定價。上市前夕於耀才暗盤交易中心收報0.53元，收升6%，每手帳賺150元。



集團在婚宴市場的市場佔率約5%。陳首銘承認，行業分散，市場競爭激烈，集團日後將透過翻新店舖、加強推廣等，增加集團的競爭力及知名度，冀從而提升市佔率。他又透露，勞工成本佔集團收入約三成。



隨着戶外婚禮受到新人愛戴，集團近年開設的「煌苑」品牌便是針對戶外婚宴。陳首銘指，正在物色合適的地方開設更多室外婚宴場地。集團計劃至2021年3月底止，「煌府」及「煌苑」兩品牌將合共新增八間分店。每間店舖平均約3個月能達致收支平衡，回本期約兩年。



近年有不少新人選擇旅行結婚，他相信對集團影響不大，因新人仍視結婚擺酒為指定動作，「唔大搞都細細地擺番幾圍」。他透露，在旗下婚宴場地擺酒的新人中，八成平均開設23席至28席，每席花費約7,000元至8,000元。隨着訪港旅客增加、市民消費力提升，他看好餐飲業前景。

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