李錦記主席入港富豪榜三甲

《福布斯》2019年香港富豪排行榜新鮮出爐，榜首繼續係長和系前主席李嘉誠，惟身家縮咗約43億美元，人稱「四叔」嘅恒基地產(00012)主席李兆基穩坐第二。



但最矚目嘅，莫過於李錦記集團主席李文達，過去一年身家暴漲一倍至171億美元(約1,333.8億港元)，排名由舊年嘅第11位，躍升八級，取代銀河娛樂(00027)主席呂志和成為香港第三大富豪。



李文達絕對稱得上「逆市奇葩」，事關五十名上榜香港富豪2018年嘅身家合共「縮水」大約200億美元。當中，金利豐金融(01031)行政總裁朱李月華，舊年身家蒸發咗約87億美元，跌幅達72.5%，搞到佢喺《福布斯》香港富豪榜嘅排名，由舊年嘅第7位跌到落第28位，暴跌足足21級。



濠賭股股價舊年持續跌，其中美高梅中國(02282)股價全年瀉超過44%，導致佢哋聯席董事長何超瓊嘅身家唔見咗8.8億美元，排名由舊年嘅第15位跌至第20位。至於人稱「四太」嘅澳博控股(00880)執行董事梁安琪，排名就跌至第24位。

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