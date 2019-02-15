古勝：食住個勢　吼教育股

古勝在東方產經「MARKET INSIGHT」專欄中表示，周三港股衝上250天線之後，周四回軟算是預期之內，畢竟大半年以來首次重上牛熊分界線，唔會話一下子就能確認熊轉牛，需要喺條牛熊線度上上落落一輪，先至知道勝負。



暫時而言，好友仍佔上風，淡友謹記好漢不吃眼前虧，尤其中美高層在北京進行貿易談判，未知會傳好消息定壞消息，但傳聞國家領導人稍後會同美方代表會面，唔好都唔會咁安排，所以淡友暫時都係要忍忍手！



周三港股升穿牛熊分界線報收，唯獨騰訊控股(00700)逆市低收。周四其股價尚未見起色，再跌1.7%報341.8元，到底股王係咪食錯藥？



有說騰訊逆市回軟，一來是較早一批回升的個股，當恒指升到上28,000點，部分資金開始沽貨獲利；亦有指中美貿易戰消息偏向正面，機構投資者須落場追貨，故減持相對穩陣的騰訊，追入其他落後藍籌跑數。另一個原因，乃MSCI已公布系列指數成分股變化，騰訊的權重被攤薄而有所下降，所以呢排見到有基金要減番啲貨，致使其股價回軟，但若然如此，相信消化一、兩日就可以喘穩。



走勢上，其股價由去年10月低位251.4元回升，現時仍處於上升軌之上，短線可先觀察20天線341元支持，守其上料整固後可再試350至360元阻力區，50天線324元成今個大型反彈浪的重要參考支持，不宜有失。



繼手機設備股後，又一弱勢板塊翻炒，就係教育股。周四見澳洲成峰教育(01752)、中國新華教育(02779)、民生教育(01569)、新高教集團(02001)、希望教育(01765)、中教控股(00839)等均可高收。



早前內地相關部門公布國家職業教育改革實施方案，重點把職業教育擺在教育改革創新和經濟社會發展中更加突出位置，算是較明確表達對民辦職業教育的支持。



不過，近幾年內地教育事業確實是百花齊放，卻去到有點亂的地步，引來政府出手整頓是有其必要。短痛將可換來長遠健康發展，加上一個經濟體發展趨向成熟，教育必然是一個大產業，縱使官方規管仍相對嚴，但市場需求可以預見，故教育股的投資價值，確不容遭全盤否定。



至於跟勢短炒，有智慧不如趨勢，反正教育股早前大炒一轉，都係講個勢。呢期手機股的反彈浪比預期佳，教育板塊才第一日異動，不妨繼續留意交投，邊隻人氣盛就小注怡情跟一轉，即日埋單計數，總之短炒風險可控為大原則。



最後提一提，股友都要做好兩手準備，若後市有調整，該不會意外，但除非中美談判失敗收場，否則中國救市效應會繼續為市底帶來支持。反之，若中美貿易談判消息送上東風，後市繼續升，都要諗下追啲咩好。



古勝認為，藍籌股中，無論係本地地產股，抑或收息股如煤氣(00003)同領展(00823)，股價都經已不斷見52周新高，相對地兼具地產同公用概念的港鐵公司(00066)就仲係落後，趁在43元水平整固，可以一試，博上48元，穿41元止蝕。

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