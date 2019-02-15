黃國英：做淡唔易　且難發達

豐盛金融資產管理董事黃國英在東方產經「對沖國度」專欄表示，和店長講解完利是股之後，接下來的反應也很正常，就是反客為主，攞兩三隻股票出來問買唔買得。始終各有心水，而且畏高是人之常情，利是股處於近期高位，自然唔想追或者唔敢追。



其中一隻是散戶愛股中芯國際(00981)，自己當然是耍手擰頭。上市以來只是買過一次，已經很久沒有跟進，一來是自己知自己事，對行業不熟悉，又不想投入時間，便要避重就輕；二來公司上市多年，有波幅無升幅，足以印證商業模式難以突破增長，得個炒字。



可是就偏偏阻人發達，中芯股價忽然之間勁升一成以上，店長原本的一筆新年財，因為不巧遇上自己而消失。



所以一向好怕上互動式財經節目，值得跟進投資的港股，來來去去都是那幾十隻，其他過千隻基本上不聞不問，以專家姿態教人的話，誤導的機會極大。下次有緣，問心水推介無所謂，但就切勿問功課，絕對不應該對每隻股票都有睇法。



自己就更抗拒教人做淡，技術含量實在太高。Macy's是今年表現最差美股之一，可是自己去年做淡Macy's，結果慘被挾足三成，埋單也要兩成止蝕，未等到反敗為勝已經先行陣亡。



做淡買Put，從來都應該是配菜，長遠坐正股是最容易賺錢的模式，不少人捨易取難而不自知。而且過程極之磨滅鬥志，直接沽可能輸無限，買Put就有時間限制，試想世上有幾多大富翁是淡友起家，就知道這條路太難行。



豐盛金融資產管理董事 黃國英(作者為註冊持牌人士)



(本欄每周逢一、三、五刊出)

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