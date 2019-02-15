郭家耀：經濟礙消費　零售股失色

正榮地產金融業務部副總裁郭家耀在東方產經「專家點評」專欄表示，春節假期消費情況備受市場關注，因正好反映內地民眾消費力及宏觀經濟的變化。內地文化和旅遊部公布，今年春節假期全國旅遊接待總人數4.15億人次，按年增長7.6%；實現旅遊收入5,139億元人民幣，增長8.2%。



商務部亦公布，全國零售和餐飲企業實現銷售額約10,050億元人民幣，較去年春節增長8.5%。兩者增長均出現放緩迹象，顯示宏觀經濟放緩對消費力有一定影響。另外，國家移民管理局公布，春節期間全國邊檢機關共查驗出入境人員1,253.3萬人次，按年增長11%。其中，入境622.2萬人次，增長9.5%；出境631.1萬人次，增12.4%，看來內地民眾出外旅遊意欲仍強。



根據香港特區政府資料顯示，春節期間內地訪港人次按年急升31.6%，但似乎旺丁不旺財。莎莎國際(00178)公布新春期間，本港及澳門零售銷售按年下跌4.8%，同店銷售更跌7.9%。公司表示內地客消費加倍審慎，整體交易量下跌2.8%，交易平均單價則下跌2.3%，內地客和本地客交易量分別下降3.4%和1.6%。作為香港的主流化妝及日用品零售店，銷售表現屬本港零售市道的風向標。



整體而言，春節消費數據表現未算太理想，民眾消費意欲或多或少受經濟周期因素影響，對相關股份暫時難有太大刺激。



正榮地產金融業務部副總裁 郭家耀(本人沒持有上述股份)

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