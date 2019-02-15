袁沛儀：油價反彈利好加元

交通銀行香港分行策略師袁沛儀在東方產經「專家點評」專欄表示，市場消息繼續淡靜，整體匯市波幅不大。雖然沙特將於下月再次擴大減產規模，但美國原油庫存繼續上升，油價整體升勢不太明顯，料只反覆上試56美元。油價繼續偏低，料全球通脹持續放緩。



不過，美國核心通脹穩定，可見當地基本面穩固，支持美匯指數在近月高位徘徊，料短線在96.7至97.5區間上落；估計美元兌瑞郎在1.0030至1.0130區間整固。



非美國家基本面相對較弱，料主要匯價未能扭轉弱勢；估計歐元在1.1220至1.1350區間上落；英鎊在脫歐無進展及多項技術指標呈中性下，料在1.2850附近膠着。



美股靠穩，市場避險情緒繼續在近日低位徘徊，日圓短線偏軟，料美元兌日圓上試100天線111.70。



油價小幅反彈，利好加元，料美元兌加元反覆試穿100天線，緩慢下試1.3180。



金價在1,310美元附近膠着，限制澳元走勢。澳洲樓價增長持續回落，通脹下行壓力較大下，估計澳美通脹差將進一步收窄，澳元偏弱，料反覆下試0.6980。紐元亦如是，料觸及0.6880後重返0.6720。

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