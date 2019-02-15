勁過科網泡沫！今年企業上市集資規模勢創紀錄

外媒報道，根據Renaissance Capital的觀察名單，目前有226家私人企業正計劃今年上市，合共估值高達6,970億美元，當中涉及多間「獨角獸企業」(估值10億美元以上的未上市企業)，包括叫車平台Uber、住宿平台Airbnb等。



如果該些企業的15%價值成為流通股份，其上市集資規模將超過1,000億美元 (6,970億美元乘以15%，等於1,045.5億美元)，勢打破歷史紀錄，超越1999年和2000年科網泡沫爆破之前的「瘋狂」紀錄，該兩年企業上市集資額分別為930億美元和970億美元。



Renaissance Capital指，在226家計劃上市的私人企業之中，有119家為「獨角獸企業」，包括Uber (估值760億美元)、醫療服務公司GE Health Care (估值650億美元)、共享辦公室平台WeWork (估值470億美元)、大數據服務公司Palantir (估值410億美元)、Airbnb (估值310億美元)，以及叫車平台Lyft (估值150億美元)等。



Renaissance聯合創辦人Kathleen Smith表示，對於今年新股市場感到非常興奮，因為有多間國際知名的公司讓買方選擇投資。



不過，目前問題是：市場是否有足夠的買方需求，去承接那麼龐大的集資金額。

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