美股收市：道指跌逾百點　標指結束4連升

零售數據欠佳令大市承壓，美股收市個別發展。道指收報25,439點，跌103點或0.41%；標指收報2,745點，跌7點或0.27%，結束連續4日升勢；納指收報7,426點，升6點或0.09%。



可口可樂上季業績符合市場預期，惟2019年業績預測未如人意；其股價全日急跌8.44%，創自2008年以來最差的單日表現。



思科系統上季扭虧為盈，預料今季收入將按年增長4%至6%，意味收入可望高達129.7億美元，好過市場預期。思科股價全日升1.89%。



數據方面，去年12月份零售銷售跌1.2%，9年最劣，遠遜預期升0.1%，扣除汽車及汽油的銷售亦挫1.4%，亦差過預期的0.4%增幅，反映去年底金融市場動盪及停擺下，經濟動力下降。



至於1月生產物價指數跌0.1%，遜預期升0.1%，扣除食品及能源的核心指數則升0.3%，高過預期增長0.2%。



美國勞工部公布，上周首次申領失業救濟人數增加4,000人至23.9萬人，多過預期22.5萬人。前周續申領請失業救濟人數177.3萬人，亦多過預期174萬人，前值173.6萬人。



另外，早前美國國會兩黨通過了一項原則性協議，避免聯邦政府在周五(15日)撥款期限屆滿後再陷停擺，惟有關協議仍有待總統特朗普簽署。



白宮發言人桑德斯周四表示，總統特朗普將簽署政府開支議案，同時並將宣布國家進入緊急狀態。

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