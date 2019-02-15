【獨家消息】券商孖展借貸　擬限資本5倍

香港證監會早前建議收緊券商孖展借貸。據了解，該會目標是在今年首季發表有關指引的諮詢總結，初步傾向將券商借出的孖展總額上限，定在其資本的5倍，以及擬設有6個月的實施過渡期，但最終仍待「拍板」落實。市場人士認為，若上限水平低於5倍，業界不會接受，同時會很影響中小型券商的孖展生意。



證監會去年8月中發表諮詢文件，建議7招收緊券商的孖展借貸，包括借出的孖展總額上限，定在證券行資本的2至5倍；個別孖展客戶貸款不應多於券商股東資金的2至4成；每月進行壓力測試；長期未清繳按金不能超過股東資金的兩成至兩成半，以及每年檢討抵押品扣減率一次等。諮詢期已於去年10月結束。



市場消息透露，在收集及分析回應書後，證監會正準備制訂最後定稿，最快3月底前發表諮詢總結。根據諮詢文件建議，業界可能需要在指引定稿後更新其風險管理及程序，實施時間表會有6個月的過渡期，因此市場預期有關孖展新措施最快或會在今年內實施。



諮詢文件中最具爭議的建議是就券商的孖展借貸總額「封頂」，市場普遍對此有保留，認為會限制券商經營孖展業務，尤其會影響資本金較少的中小型券商的經營環境。



據了解，在考慮不同市場意見後，證監會初步傾向將券商的孖展借貸總額上限，定在其資本的5倍，即建議中2至5倍的最高範圍。



對券商而言，自然希望爭取最高的上限範圍，但要留意的是這個只是參考指標，不是固定的「實數」，券商實際的孖展借貸上限與券商的流動資金狀況及資本、孖展貸款組合的風險狀況與當時的市況相稱。舉例而言，當孖展客戶及抵押品的質素很差時，有關券商的孖展總額上限未必是5倍。



再者，有關孖展借貸新措施只是指引，並不是規則，而孖展借貸額亦會根據市況而有所變化。事實上，證監會建議券商應最少每年，以及在其流動資金、孖展客戶的風險與市況出現重大變化時，檢視有關借貸上限。



立法會議員張華峰表示，業界非常關注收緊孖展借貸，認為不應就孖展總額設上限，但若證監會堅持，有關上限水平最少應設在5倍，並直言若低於這個水平，業界不會接受。他指，因為「會好影響券商孖展生意，現時啲經紀佣已經好少，如果再唔畀券商賺番少少孖展借貸利息，業界生存空間會愈來愈細，甚至搵唔到食，屆時就未必會有咁平靜了！」



證券及期貨專業總會會長王國安亦反對就孖展借貸總額設上限，直言近年很多細價股「出事」，很多券商其實已加強風險管理，根本不需要用硬性規定一個上限。若證監會過度收緊，只會令市場失去融資力度。

─ ─ ─ ─ ─ ─

更多新聞，請瀏覽東方日報網頁：

http://orientaldaily.on.cc/



「東網Money18」fb專頁：有討論、有分析，齊來FUN享，贏盡●你Like

http://www.facebook.com/money18