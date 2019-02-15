【市前重點睇】道指收跌103點　布油企64.5美元

●美匯指數回落至96.9水平，圓匯升至110.5，歐元兌美元報1.129；英鎊跌至1.280。港匯企7.847。離岸、在岸人民幣在6.77水平。金價升上1,312美元，油價大漲逾1%，布油隔夜高見64.81美元﹐最新企64.5美元，紐油報54.4美元。道指期貨偏軟。中國將公布1月通脹數據。



●道指收報25,439點，跌103點；標指收報2,745點，跌7點，結束連續4日升勢；納指收報7,426點，升6點。http://bit.ly/2BzKWD2



●港股ADR收跌221點，騰訊挫至336元。http://bit.ly/2X47x3r



●中美貿易談判據報進展甚微，雙方在中國經濟結構改革問題分歧巨大。

-白宮經濟顧問庫德洛：美國尚未作出延長中國關稅談判截止日期的決定。

-中國據悉考慮增加晶片進口，緩解中美貿易緊張；國家發改委研究用6年時間將美國半導體進口額提高到2,000億美元。

-美國國會達成的支出協議，將要求美國貿易代表為第3輪涉及301調查的關稅設置豁免程序。

-美國農業部數據顯示，在截至1月3日的1周，中國取消約80.7萬噸美國大豆採購。

-傳中儲糧在向國內數家公司洽售近期購買的一些美國大豆，但因價格太高至少與兩家尚未談攏。



●美國去年12月份零售銷售跌1.2%，創9年來最大跌幅，經濟降溫態勢明顯。http://bit.ly/2BBNAbn



●美國1月生產物價指數跌0.1%，遜預期升0.1%，扣除食品及能源的核心指數則升0.3%，高過預期增長0.2%。



●美國上周首次申領失業救濟人數意外增加至23.9萬人，多過預期，表明政府此前部分停擺的影響餘波未散。http://bit.ly/2X2Bv85



●聯儲局理事布雷納德贊成在2019年結束縮表。聯邦基金利率期貨顯示市場預期聯儲會今年將不會收緊貨幣政策。



●美國10年期國債孳息率跌4.85點子，報2.6536厘。



●白宮發言人桑德斯周四表示，美國總統特朗普將簽署政府開支議案，同時並將宣布國家進入緊急狀態。



●紐約3月期油收報每桶54.41美元，升51美仙或0.95%；布蘭特4月期油收報每桶64.57美元，升96美仙或1.51%。http://bit.ly/2GsjM4N

-API：美國1月石油產量按年增長19%，至創紀錄1190萬桶/日，當月需求創下14年來同期最強。



●紐約4月期金收報每安士1,313.9美元，跌1.2美元或0.1%。http://bit.ly/2tjhfBA



●英國富時100指數收報7,197點，升6點或0.09%；法國CAC指數收報5,062點，跌11點或0.23%；德國DAX指數收報11,089點，跌77點或0.69%。http://bit.ly/2DEket9



●英國議會否決首相的脫歐B計劃，變相剝奪文翠珊脫歐談判的政治授權，也預示她無法抵擋議會在2月27日掌控脫歐進程的企圖。換言之，倘若3月13日之前仍未達成協議，將要求文翠珊延長脫歐談判。



●德國經濟在2018年底陷入停滯，落後於歐元區大多數成員，持續的貿易緊張局勢意味德國經濟復甦勢頭可能微弱。歐元區第4季度經濟增長0.2%。



●【獨家消息】券商孖展借貸，擬限資本5倍。http://bit.ly/2X0wkWc



●中國政府要求加強對民營企業的金融服務，支持化解流動性風險，實施差別化貨幣信貸支持政策，解決對民營企業「不敢貸、不願貸、不能貸」問題。



●北京銀保監局推出小微企業續貸專項政策，嚴禁借續貸業務搭車收費，要求逐步提高小微和民營企業貸款規模佔比。



●美國在北約會議上就俄羅斯和中國的網絡威脅發出警報，稱公眾對網絡攻擊的危險性並未給予足夠的重視。

-歐洲議會周四批准審查外國直接投資的法案，為海外投資審查立法掃清最後障礙。

-捷克網絡安全機構重申針對華為的警告，華為捷克公司表示已收到回覆，正「徹底研究並準備進一步的措施」。

-Maxell表示希望與華為達成和解，但如果華為繼續使用Maxell的技術，公司也做好了爭奪專利權的準備。

-加拿大泰勒斯電信為華為辯護，稱華為一直以來都有益於加拿大，禁止華為參與加拿大的5G無線網絡可能會增加成本並推遲5G推出。



●綠地121億元人民幣接盤中民投董家渡項目，中民投稱是戰略轉型部署。中民投六大板塊資產均在變賣，或引入資產管理公司作為戰略投資者。



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