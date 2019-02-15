亞馬遜放棄在紐約建立第二總部的計劃

亞馬遜表示，公司將放棄在紐約市建立第二總部的計劃，理由是一些居民和政客強烈反對。



外電報道，在最近幾周一系列市議會的會議上，亞馬遜高管們被輪番拷問，包括對工會的看法、對當地就業的具體計劃、選擇落戶紐約市獲得聯邦和州稅優惠更受質疑。一名高管忿稱，「此處不留人，自有留人處」，足見公司內部的憤怒。



而眾議員Alexandria Ocasio-Cortez在Twitter寫道：「今天，一群意志堅定的紐約普通人和他們的鄰居打敗了亞馬遜的企業貪婪、工人剝削和全球首富的權勢。」



紐約州州長科莫和紐約市市長白思豪曾將爭取到這個項目形容為紐約有史以來最大的經濟勝利，宣稱項目在未來20年將給紐約市帶來4萬個平均年薪15萬美元的工作崗位。





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