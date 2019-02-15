智城控股公布股權變動

智城控股(08130)公布，於2019年2月14日交易時段後，怡浩投資已同意出售該公司5.08億股股份，或相當於已發行股本約14.25%，予Dadi International Holdings Co., Ltd.(「大地國際」)，總代價9,042.4萬港元。



大地國際為山西大地環境投資控股之間接非全資附屬公司，山西大地環境投資控股是一家隸屬於山西省國有資產監督管理委員會之國有獨資企業。



完成股份買賣前，大地國際持有該公司324,085,995股股份，相當於已發行股本約9.09%。



上述交易完成後，怡浩並無持有該公司任何股份，而大地國際持有該公司832,085,995股股份，相當於已發行股本約23.34%，大地國際成為公司主要股東。



董事會不預期，股份買賣對公司業務或營運有任何重大不利影響。

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