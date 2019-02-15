亞洲股市：日股挫逾200點　電通瀉8%

美股道指收跌103點；亞洲主要股市普遍下跌，日本財政大臣麻生太郎稱去年GDP表明經濟仍復甦，但外部需求存在很多無法預知部分，需持續關注國際貿易及英國退歐情況。



日本日經225指數早段大跌267點或1.27%，報20,872點。板塊方面，地產股跌2%，金融股跌1.8%，而能源股則升1%。個股方面，電通挫近8%，橫檳橡膠跌5%，住友化學跌3%。



日本顯示器曾跌8%。公司預期將連續第5年錄得虧損。



主要經營品牌「無印良品」的良品計劃今日(15日)將60種產品價格下調，股價跌0.7%。



Suruga Bank漲10%。摩根大通將其評級由「中性」上調至「跑嬴大市」。



豐田汽車計劃今年在中國設立兩個研究基地，股價升0.03%。



南韓首爾綜合指數跌18點或0.85%，報2,207點。泰光產業及首爾食品工業齊跌3%，三星電子跌逾2%。



澳洲悉尼普通股指數則升5點或0.08%，報6,144點。板塊方面，醫療保健及資訊技術股齊跌0.5%。個股中，西非資源跌近6%，Motorcycle跌4%。

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