摩通試水「摩根幣」於企業支付業務

摩根大通成功測試其基於區塊鏈技術的加密貨幣「摩根幣」(JPM Coin)，試點應用於批發支付業務客戶。公司成功使用新技術進行客戶帳戶和摩通帳戶之間的轉帳測試。



包括三菱日聯在內的日本金融機構早在2016年就開始致力於MUFG Coin之類的加密貨幣計劃。



摩通數字庫務和區塊鏈負責人Umar Farooq表示，相信通過降低客戶的交易對手和結算風險、降低資本要求、實現即時到帳，摩根幣可以帶來巨大的區塊鏈應用益處。



摩根大通此舉可視為華爾街對區塊鏈技術的支持。摩根大通CEO戴蒙在2017年曾公開宣稱比特幣是「欺詐」，但也多次表示該行可以在多方面採用區塊鏈技術。市場曾形容「摩根幣」是偷了比特幣的心臟。



比特幣已從2017年12月的高點下跌超過80%。根據摩根大通計算，其幣值已經低於平均挖礦成本。







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