【即市分析】大市走勢即將見真章...

東方產經專欄作家Handsome哥：中美正進新一輪經貿高級別磋商，投資者觀望氣氛轉趨濃厚，但近期中港股市走勢硬淨，滬綜指由年初低位2,440點輾轉升至昨日(周四)的2,700水平；恒指升穿兩萬八關後繼續於高位整固，或反映市場對兩國貿易關係仍傾向樂觀。



近期弱勢股輪流炒作，由手機設備股、醫藥股、汽車股，到教育股先後有追捧，相信主要由於資金見市底轉強，在落後板塊尋寶所致。但投資者跟炒呢啲板塊謹記只宜走短線，好似昨日舜宇光學(02382)一個盈警又再震散整個手機設備板塊，始終行業因素未見明顯改善，就到業績期，應提防呢啲盈警消息陸續有來。



走勢上，恒指自上月初低位24,924點展開反彈，短短個多月時間已累升逾3,500點，技術上已升穿俗稱牛熊分界線的250日線，恒指熊證重貨上移至28,600點至28,699點。若然中美貿易談判成功達成協議，港股有望上破此重貨區，並進一步挑戰二萬九關口。但如果兩國談判未有結果，恒指短線有機會再試兩萬八支持。投資者宜做定兩手準備，緊握扶手順勢而行。

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