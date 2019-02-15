港股跌穿二萬八　騰訊挫逾2%　賭股沽壓重

港股跌幅擴至超過400點，恒生指數失守28,000關；國企指數跌近200點，跌穿萬一關，主板成交280億港元。



騰訊繼續領跌，曾挫2.5%低見333.4元。友邦保險及香港交易所回吐1.5%及1.7%；建設銀行、中國平安及滙豐控股跌逾1%。



醫藥、手機設備及汽車股都顯著回吐，石藥集團及中國生物製藥跌逾5%，是表現最差兩隻藍籌；舜宇光學及瑞聲科技跌逾4%。



吉利汽車跌4.6%；華晨中國跌4.5%；廣汽集團及比亞迪股份跌3.7%；長城汽車跌3.5%。



濠賭股沽壓重，銀河娛樂挫逾4%；金沙中國跌近4%。美高梅中國及永利澳門大瀉6%；澳博及新濠國際跌逾4%及3%。





【09:21】騰訊跌逾1% 手機設備股續回吐

道指期貨偏軟，日本股市挫逾1%；港股連日回吐，恒生指數低開190點或0.67%，報28,241點，失守250天線(28,327點)；國企指數低開56點或0.51%，報11,113點。



騰訊跌勢持續，低開1.1%報338港元；昨日創新高的友邦保險低開1.3%；建設銀行低開0.8%；中國平安低開0.6%；滙豐控股低開0.4%，合共拖低恒指108點。中國移動逆市高開0.7%。



手機設備股續調整，舜宇光學低開2.9%，是表現最差藍籌；瑞聲科技低開1.1%。濠賭股受壓，金沙中國及銀河娛樂低開2%及1.5%。



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