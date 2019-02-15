A股快報：滬指跌穿2700點　酒股捱沽

內地1月CPI按年升1.7%，低過預期；滬深股市跌幅擴大，滬綜指失守2,700點關，最新跌20點或0.74%，報2,699點；深成指跌51點或0.62%，至8,168點；滬深300跌34點或1.01%，至3,367點；創業板指數跌0.21點或0.02%，報1,361點。



板塊方面，家電及釀酒股領跌1.6%，水泥股跌0.8%，金融股跌0.7%，地產股跌0.5%。



酒股受壓，貴州茅台、重慶啤酒、水井坊及山西汾酒全線跌1%至2%。



東湖高新漲逾7%。武漢東湖高新區相關部門已撰寫《自貿港建設方案研究報告》。





【09:25】A股快報：兩市低走 金融及地產股偏軟

內地股市向下走，滬綜指低開6點或0.25%，報2,712點；深成指低開21點或0.26%，至8,198點；滬深300低開10點或0.32%，至3,391點；創業板指數低開1點或0.09%，報1,360點。



板塊方面，造紙股領跌0.5%，船舶製造及釀酒股齊跌0.3%，金融股跌0.2%，地產股跌0.1%；石油股靠穩，次新股升0.3%。



中原證券公告持股15.71%股東渤海公司擬6個月內清倉減持。元祖股份股東卓傲國際、元祖聯合國際計劃減持不超過公司總股本7.75%股份。中恒電氣實控人及其一致行動人擬減持不逾4.68%股份，相關股價受壓。中原證券、元祖股份及中恒電氣各低開2.5%、2.8%及4.24%。



綠地控股低開0.4%。公司以121億元人民幣(下同)收購中民外灘房地產50%股權及相應債權。



海康威視低開0.4%。集團全年淨利潤初步數據113億元。

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