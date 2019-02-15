中國1月CPI按年升1.7%　汽油和柴油降逾6%

國家統計局公布，1月份全國居民消費價格指數(CPI)按年升1.7%，大幅低於1.9%的預期升幅，前值升1.9%。按月計，CPI升0.5%，前值跌0.3%。



從按月計，CPI主要受到天氣寒冷和臨近春節等因素影響；其中，鮮菜、鮮果和水產品價格分別上漲9.1%、2.3%和2.0%；羊肉、牛肉和雞蛋價格分別上漲1.8%、1.7%和0.5%；部分地區生豬禁運解除，豬肉價格下降1.0%，影響CPI下降約0.03個百分點。



在非食品中，寒假和春運期間出行需求增多，飛機票、旅行社收費和長途汽車票價格分別上漲15.9%、6.4%和2.8%，合計影響CPI上漲約0.15個百分點；



受成品油調價影響，汽油和柴油價格分別下降3.7%和4.0%。



按年計，豬肉價格下降3.2%，降幅比12月擴大1.7個百分點。在非食品中，教育文化和娛樂、醫療保健、居住價格分別上漲2.9%、2.7%和2.1%，合計影響CPI上漲約1.0個百分點；汽油和柴油價格分別下降6.2%和6.5%，連續2個月同比下降。



另外，1月工業生產者出廠價格指數(PPI)按年升0.1%，預期升0.3%，前值升0.9%。PPI按月跌0.6%，前值跌1%。





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