【即市分析】今年A股有錢執？行動前要注意…

年頭內地積極放水，又放風會推出措施刺激消費，加埋大大小小的基礎建設項目加快開工，全方位為經濟保底。繼MSCI明晟，今年尚會有兩家國際指數公司將A股納入指數系列，意味愈來愈多海外長錢投資A股市場。排除中美貿易談判翻枱收場的可能性，睇勢年初A股良好勢頭有望延續，入市有何策略，有咩要注意？



先睇睇滬綜指，由1月低位2,440點，回升至昨日(周四)高位2,729點，經已累升逾一成。以去年初高位3,587點跌至今年低位2,440點，按黃金比率0.382計之初步反彈目標可見2,878點。



不過，要留意的是，買A股，唔好只睇滬綜指，仲要睇深成指。皆因年中內地要推科創板，都係講緊創新企業和新經濟概念，呢啲係深市方面的專長，滬市則以傳統經濟企業為主。睇番深成指，在去年末季及今年初約7,000點做咗個雙底，之後反覆回升，現時已反彈至8,200點水平，同樣地按黃金比率0.382計之初步反彈目標約在8,800點。



若然想長線投資A股，又唔想為選股煩惱，A股ETF係可取之選，但不建議買單與滬市指數掛鈎的產品，建議選擇滬深三百之類，以分享深市商機如新經濟及大灣區概念。如華夏滬深三百(03188)、海通滬深三百(02811)、安碩滬深三百(02846)、未來滬深三百(03127)及標智滬深三百(02827)等。



另一方面，大家可能會諗，首季大市炒上主要係炒內地經濟增長首季見底，次季以後市況又復難炒，那純綷當短期操作，就不建議從A股ETF入手，宜改從中資券商股入手。睇到兩隻大型中資券商股--中信証券(06030)及海通證券(06837)，今年以來股價都反覆向好，中信証券呢浪目標挑戰20元關，回吐支持在16元；海通目標上試11元關，回吐宜守8.4元。(券商股板塊表現：https://bit.ly/2lFjV86 )



最近傳來廣發証券(01776)股價遭基石投資者減持套現逾9億元，昨日(周四)股價回軟。老實講，呢隻股在2015年上市，撞啱A股大冧市，基石投資者坐到今時今日先至求去，都冇咩話好講，可能係個基金本身的財務考慮有關。反觀呢啲位有人肯接貨，證明市場對於券商股的評價確實有改善，所以呢個消息唔淡得晒，可以正面啲去消化。



最後一點要留意，雖然話今年A股展望有新錢流入，但論內地經濟基本因素，以及外圍環境，還是不無隱憂，資本市場是經濟雨晴表，該理性看待資金流動。是故，要長線部置A股倉位，唔係唔得，但謹記中短線小注怡情，長線就分注進場，且切莫孤注一擲，免得遇上極端市況，「逃生」無門。



其實，若睇好A股，不少中資企業都已在港上市，唔想買A股，可以買在港上市的重磅中資股，一樣可以分享A股機遇，這包括各大內銀股及直接受惠股市氣氛改善的內險股，內險股可留意中國太保(02601)、新華保險(01336)、中國人壽(02628)。(保險股板塊表現：https://bit.ly/2rzVFea )

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