A股快報：傳晶片及汽車政策擬對美讓步　相關股個別走

據外媒日前報道，內地擬增加晶片進口及取消部分國產汽車補貼政策，以紓緩與美國的貿易緊張關係。



據報國家發改委正研究用6年時間將美國半導體進口額提高至2,000億美元；並提議取消消費者購買國產新能源、小排量及其他類型汽車的補貼政策。



相關股份表現各異，晶片股長電科技(600584.SH)半日升3%。



新能源汽車生產商中，江淮汽車(600418.SH)升0.8%，眾泰汽車(000980.SZ)升0.2%，惟上汽集團(600104.SH)挫4.5%，長安汽車(000625.SZ)跌1.9%。



電池材料生產企業國軒高科(002074.SZ)漲6%，先導智能(300450.SZ)升1.7%，天齊鋰業(002466.SZ)升0.1%；而杉杉股份(600884.SH)跌0.2%，億緯鋰能(300014.SZ)跌2%。



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