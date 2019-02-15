【高盛推介】騰訊連跌4日　牛熊購證選擇

高盛(亞洲)有限責任公司：將於3月下旬公布業績的騰訊周五失守340港元水平，最低見333.6元，為過去3周低位，最新仍跌逾2%，暫連跌第4日，累跌逾5%。



有券商預期，騰訊去年第四季度收入按年升26%，非通用會計準則純利按年增7%。該行維持「跑贏大市」投資評級，目標價411元。



觀察昨日(14日)窩輪資金需求，可見最受歡迎的條款為行使價370至390元間、5月及6月到期的認購證；但值得留意的是，因早前有不少資金流入該條款的產品，部分產品已累積不少街貨，故投資者如計劃部署，可考慮上述條款，並從中篩選街貨較低的產品作部署。



投資者可留意價外幅度約16%，年期約4個月的騰訊購(24011)。以及可留意價外幅度約13%，年期約4個月的騰訊購(17754)。



騰訊購(24011)行使價389.08元，2019年06月25日到期，實際槓桿10.8倍，活躍條款產品之一，及為當中槓桿最高的選擇。



騰訊購(17754)行使價377.08元，2019年06月18日到期，實際槓桿10.5倍，中年期兼較貼價、5隻類近條款產品中，槓桿最高。



高盛騰訊認股證及牛熊證條款：

騰訊購(24011)行使價389.08元，到期日2019年06月25日，實際槓桿10.8倍。



騰訊購(17754)行使價377.08元，到期日2019年06月18日，實際槓桿10.5倍。



騰訊購(16631)行使價368.2元，到期日2019年06月21日，實際槓桿9.7倍。



騰訊購(16925)行使價360.2元，到期日2019年06月21日，實際槓桿9.0倍。



騰訊牛(65631)收回價325.18元，行使價323.18元，槓桿比率25.5倍。



騰訊熊(60289)收回價360.88元，行使價362.88元，槓桿比率11.2倍。



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認股證及牛熊證的價值可急升亦可急跌，持有人的投資可能會蒙受全盤損失。牛熊證更備強制贖回機制而可能被提早終止，屆時(i)N類牛熊證投資者將不獲發任何金額；而(ii)R類牛熊證之剩餘價值可能為零。過往表現並不預示未來表現。在某些情況下，高盛的流通量提供者可能是港交所上唯一為高盛認股證及高盛牛熊證提供買賣報價者。閣下應詳細閱讀載有認股證及牛熊證條款及風險披露的有關上市文件。有關上市文件可於此網頁下載: www.gswarrants.com.hk 。

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