新股專輯：首灃掛牌炒高3成　人工成本負擔不大

香港中式酒樓「煌府」母企首灃控股(01703)周五(15日)掛牌，股價高開12%後繼續炒上，高見0.65港元，較招股價0.5元高3成，成交超過9,000萬元。



主席兼執行董事陳首銘指，集團上市後會多方面發展，包括加強除婚宴外的宴會，如百日宴、謝師宴等，以及加強茶市及晚飯服務。集團1月營業額按年錄輕微增長，昨日情人節的婚宴幾乎全部爆滿。



他指，已簽約一間觀塘店舖，預料5月交吉，部分新界區店舖仍在商討階段，料至2021年3月合共擴充8間分店，正物色合適地方，透露現時與業主商討租金時較容易，人工成本對公司負擔不大。



他表示，今年豬年是「盲年」，傳統上不宜嫁娶，但目前豬年好日子已經預訂不少結婚酒席。



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