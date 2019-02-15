人民幣Hibor：隔夜息跌至1.26厘　CNH低見6.79

2019年02月15日 11:26
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    (美聯社圖片)

    離岸人民幣(CNH)香港銀行同業拆息(Hibor)中，隔夜息回升至1.92厘，1至2星期拆息為1.87至1.94厘，1至3個月拆息介乎2.22至2.85厘，6至12個月拆息3.12至3.42厘。

    15/2/2019
    隔夜 1.92011厘
    1星期 1.87267厘
    2星期 1.94367厘
    1個月 2.22367厘
    2個月 2.54000厘
    3個月 2.85767厘
    6個月 3.12200厘
    12個月 3.42167厘

    14/2/2019
    隔夜 1.26267厘
    1星期 1.53567厘
    2星期 1.72100厘
    1個月 2.08933厘
    2個月 2.47867厘
    3個月 2.77133厘
    6個月 3.08133厘
    12個月 3.40567厘

    人民幣兌美元反覆回軟，離岸人民幣(CNH)由6.7789，回落至6.7937，最新報6.7870。在岸人民幣(CNY)亦由6.7706，跌至6.7844，最新報6.7758。

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