人民幣Hibor：隔夜息跌至1.26厘 CNH低見6.79
2019年02月15日 11:26
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(美聯社圖片)
離岸人民幣(CNH)香港銀行同業拆息(Hibor)中，隔夜息回升至1.92厘，1至2星期拆息為1.87至1.94厘，1至3個月拆息介乎2.22至2.85厘，6至12個月拆息3.12至3.42厘。
15/2/2019
隔夜 1.92011厘
1星期 1.87267厘
2星期 1.94367厘
1個月 2.22367厘
2個月 2.54000厘
3個月 2.85767厘
6個月 3.12200厘
12個月 3.42167厘
14/2/2019
隔夜 1.26267厘
1星期 1.53567厘
2星期 1.72100厘
1個月 2.08933厘
2個月 2.47867厘
3個月 2.77133厘
6個月 3.08133厘
12個月 3.40567厘
人民幣兌美元反覆回軟，離岸人民幣(CNH)由6.7789，回落至6.7937，最新報6.7870。在岸人民幣(CNY)亦由6.7706，跌至6.7844，最新報6.7758。
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