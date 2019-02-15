【即市分析】滙控績前被「空軍」睇中

東方產經「薦神」專欄作者帥哥：即將進入業績期，下周二(2月19日)就由重磅股滙豐控股(00005)率先揭開序幕，該股近日主要65至67元之間窄幅上落，今早(15日)跟隨大市回軟，現跌1%報66.5元。



綜合多間券商預期，滙控2018年列帳基準除稅前利潤介乎200.86億至221.28億美元，較2017年同期171.67億美元，按年升17%至增加28.9%，中位數為208.57億美元，按年增加21.5%，而大行普遍對其評級亦傾向正面。



值得留意的是，近期滙控沽空轉趨活躍，昨日沽直比率高達47%，沽空金額錄得約5.8億元，為最近兩個月最多，不排除有淡友趁績前累積淡倉，相信下周二業績公布後，股價或會大幅波動。



走勢上，滙控近日已突破降軌阻力兼100日線約65.6元，技術上已現突破，若然業績優於預期，股價有望進一步突破，相反若表現未如預期，股價有機會再試60元支持，投資者宜做定兩手準備順勢而行。

─ ─ ─ ─ ─ ─

「東網Money18」全新功能「貼市貼士」，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm



「互聯餘額」數據，助你掌握北水動向

http://money18.on.cc/connect/dqb.html

