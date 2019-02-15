港股格局：阮子曦話要睇實20天線

中國泛海證券投資策略聯席董事阮子曦表示，恒指周五(15日)曾挫近500點及失守28,000點大關，主要是受到A股表現、中美貿易戰陷入僵局，以及最近公布的內地經濟數據遜預期拖累。



他建議短炒投資者須留意恒指10天線及28,000點關口能否於尾市收復，否則港股或進一步下試20天線。他警告，若10天及20天線雙雙失守，意味短線向上動力已受阻，後市將以整固格局為主。



個股方面，中芯國際(00981)第4季盈利大跌，同時預期今年首季收入將下降16%至18%。阮認為集團上季盈利雖未如理想，惟毛利率仍在指標之上，短線投資者仍可關注毛利會否改善。由於股價已連升多日，料需要抖一抖氣。



至於板塊方面，他建議投資者可待大市進一步回調後，趁低吸納中資劵商股及5G概念股。



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