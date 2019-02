香港中式酒樓「煌府」母企首灃控股(01703)掛牌,主席兼執行董事陳首銘身兼香港餐飲聯業協會會長,吸引唔少餐飲界朋友到賀,翠華(01314)主席李遠康亦有到場。



現場見到港姐陳庭欣,所謂同姓三分親,又係煌府嘅代言人,大家由2013年開始合作,所以「老朋友」上市咁大件事,梗係要撐場啦!



陳總仲學陳庭欣金句,希望成為「The one and the only one」。



