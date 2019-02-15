【午市重點睇】美匯97關口上落　油價高位徘徊

●亞洲市美匯指數最新報97.04，圓匯升至110.3；歐元兌美元報1.128，英鎊見1.279。港匯企7.847。離岸人民幣(CNH)低見6.79，在岸人民幣(CNY)跌至6.78。金價徘徊1,312美元，布油高企64.8美元，紐油升至54.6美元。道指期貨偏軟。



●恒生指數半日跌467跌，報27,964點，騰訊挫2.4%。http://bit.ly/2tnD3vS

-新股首灃掛牌炒高3成，加強婚宴以外業務。http://bit.ly/2DGHZ3L

-異動股：創業集團復牌最多瀉近43%。http://bit.ly/2X5Gu8e

-異動股：361度發盈警，股價曾挫12%。http://bit.ly/2GGOlDe

-南岸集團挫逾5%。http://bit.ly/2TVX9ZX

-俄鋁執董辭任，董事局變陣。http://bit.ly/2TPqm8H



●【即市分析】

-大市走勢即將見真章...http://bit.ly/2BAv7Mk

-港交所小注試Put。http://bit.ly/2GI2noc

-今年A股有錢執？行動前要注意…http://bit.ly/2tkxPks



●A股快報：滬指半日跌16點，險守2,700點，深成指收跌23點。http://bit.ly/2NbjKz2



●亞洲股市：日股中段挫逾200點。http://bit.ly/2BAFDmS



●中國1月CPI按年升1.7%，汽油和柴油降逾6%。http://bit.ly/2S6nsed



●人民幣速遞：中間價升121點，CNH企6.78。http://bit.ly/2tkOR21

-人民幣Shibor︰隔夜息跌至1.71厘。http://bit.ly/2DIZL6x

-港元拆息︰1個月跌至1.02厘。https://bit.ly/2N5UWbv

-人民幣Hibor：隔夜息跌至1.26厘 CNH低見6.79 https://bit.ly/2GULGnt



●人民銀行周五不進行公開市場操作，公開市場有900億元人民幣逆回購到期。本周公開市場累計淨回籠6,800億元人民幣。



●中鐵特貨15%股權轉讓給東風、北汽、京東等6家企業。http://bit.ly/2SxOUGG



●摩通試水「摩根幣」於企業支付業務。http://bit.ly/2toMVp8



●亞馬遜放棄在紐約建立第二總部的計劃。http://bit.ly/2tnEpqj



●法興預測：歐央行可能考慮TLTRO向房貸開放。http://bit.ly/2UXgHgr



●索羅斯上季清倉阿里及Apple等多隻科技股。http://bit.ly/2N84ym3



●歐洲議會批准審查外國直接投資法案，嚴查科技資產收購。http://bit.ly/2TQ00DF



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