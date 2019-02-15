【午市重點睇】美匯97關口上落 油價高位徘徊
●亞洲市美匯指數最新報97.04，圓匯升至110.3；歐元兌美元報1.128，英鎊見1.279。港匯企7.847。離岸人民幣(CNH)低見6.79，在岸人民幣(CNY)跌至6.78。金價徘徊1,312美元，布油高企64.8美元，紐油升至54.6美元。道指期貨偏軟。
●恒生指數半日跌467跌，報27,964點，騰訊挫2.4%。http://bit.ly/2tnD3vS
-新股首灃掛牌炒高3成，加強婚宴以外業務。http://bit.ly/2DGHZ3L
-異動股：創業集團復牌最多瀉近43%。http://bit.ly/2X5Gu8e
-異動股：361度發盈警，股價曾挫12%。http://bit.ly/2GGOlDe
-南岸集團挫逾5%。http://bit.ly/2TVX9ZX
-俄鋁執董辭任，董事局變陣。http://bit.ly/2TPqm8H
●【即市分析】
-大市走勢即將見真章...http://bit.ly/2BAv7Mk
-港交所小注試Put。http://bit.ly/2GI2noc
-今年A股有錢執？行動前要注意…http://bit.ly/2tkxPks
●A股快報：滬指半日跌16點，險守2,700點，深成指收跌23點。http://bit.ly/2NbjKz2
●亞洲股市：日股中段挫逾200點。http://bit.ly/2BAFDmS
●中國1月CPI按年升1.7%，汽油和柴油降逾6%。http://bit.ly/2S6nsed
●人民幣速遞：中間價升121點，CNH企6.78。http://bit.ly/2tkOR21
-人民幣Shibor︰隔夜息跌至1.71厘。http://bit.ly/2DIZL6x
-港元拆息︰1個月跌至1.02厘。https://bit.ly/2N5UWbv
-人民幣Hibor：隔夜息跌至1.26厘 CNH低見6.79 https://bit.ly/2GULGnt
●人民銀行周五不進行公開市場操作，公開市場有900億元人民幣逆回購到期。本周公開市場累計淨回籠6,800億元人民幣。
●中鐵特貨15%股權轉讓給東風、北汽、京東等6家企業。http://bit.ly/2SxOUGG
●摩通試水「摩根幣」於企業支付業務。http://bit.ly/2toMVp8
●亞馬遜放棄在紐約建立第二總部的計劃。http://bit.ly/2tnEpqj
●法興預測：歐央行可能考慮TLTRO向房貸開放。http://bit.ly/2UXgHgr
●索羅斯上季清倉阿里及Apple等多隻科技股。http://bit.ly/2N84ym3
●歐洲議會批准審查外國直接投資法案，嚴查科技資產收購。http://bit.ly/2TQ00DF
─ ─ ─ ─ ─ ─
其他精彩新聞：苦等廿年！浪翠園九七貨鬆綁完又變蟹 帳蝕147萬沽
http://bit.ly/2Gs4YU6
《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！
遊戲下載：
https://goo.gl/i2t1yj
東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機
http://bit.ly/2sLtGDm