【瑞通推介】舜宇光學及比亞迪購證追蹤

瑞通認股證牛熊證銷售部：有報道引述消息指，中美對主要貿易議題存在分歧，加上美國零售數據欠佳，令大市受壓，道指隔晚收報25,439點，跌103點或0.41%。



內地1月CPI數據差過市場預期，恒指走勢再偏軟，最多跌497點，低見27,935點。



恒指好倉(牛證及認購權證)昨日(14日)淨流入逾600萬港元(下同)；恒指淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流出逾3,200萬元，反映部分投資者趁大市回調持好倉過夜看升。



中美一連兩日高級別貿易談判已於昨日在北京展開，暫時市場對談判結果正面，內地股市亦於春節假期後向好，令投資者憧憬A股開始踏入牛市。



另外，MSCI今日結束調高A股權重諮詢，並將於月底公布結果。市場預期A股佔國際指數權重將逐步提高，吸引流入A股的資金持續增加。



不過，A股早市略回，南方A50要跌1.6%險守13.1元，向上阻力可看13.3元。昨有逾150萬元淨流入其好倉，淡倉同日錄5萬元淨流入。



舜宇光學科技日前發盈警，預計去年度股東應佔溢利按年減12%至15%，隨即被多間券商下調目標價，拖累股價昨曾急挫9%，收市跌幅收窄至半成。



另外，該集團1月手機鏡頭出貨量按年增58.4%，並在昨日吸引近2億元北水淨流入。今早股份續跌，半日挫4%。輪證資金流方面，昨有逾140萬元淨流入其好倉，淡倉則錄逾160萬元淨流出。



比亞迪1月汽車銷量按年增3.7%。其中，新能源汽車銷量按年急增2.91倍，加上工信部最新公布車船稅減免目錄，比亞迪有車型入選，帶動股份昨逆市升逾3%，重上52元。



該股今早回調約3%，低企50元，結束4日升勢，留意整固之後能否挑戰250天線(53.7元)。昨有逾30萬元淨流出比亞迪好倉，同日淡倉則錄50萬元淨流入。



昨以全日高位94.2元收市的中電，將於今月25日公布業績；集團的「地租及差餉特別回扣」將於2月18日起停止發放。股份逆市靠穩，續創約5個月高位。



倘業績勝市場預期，配合美國聯儲局對加息維持偏鴿取態，以及資金避險再流入公用股，中電後市有機會挑戰52周高位97元，而今輪升浪的起步點90元，可視作支持。約3萬元於昨日淨流出其好倉，同日淡倉則有6萬元淨流入。



瑞通相關認股證之選擇：

恒指貼價、中短期購(24769)行使價28,800點，2019年5月到期，實際槓桿14.2倍。



恒指輕微價外、中短期沽(15766)行使價27,000點，2019年6月到期，實際槓桿10.5倍。



騰訊貼價、中短期購(16457)行使價348元，2019年6月到期，實際槓桿8.2倍。



騰訊貼價、中短期沽(16460)行使價325元，2019年6月到期，實際槓桿6.8倍。



南中A50貼價、中短期購(14461)行使價13.3元，2019年5月到期，實際槓桿11.8倍。



舜光輕微價外、中短期購(14456)行使價98.9元，2019年7月到期，實際槓桿4倍。



比迪輕微價外、中短期購(15726)行使價58.8元，2019年6月到期，實際槓桿6.5倍。



中電輕微價外、中短期購(27189)行使價102.8元，2019年6月到期，實際槓桿12.6倍。



中移輕微價外、中短期購(22891)行使價90.9元，2019年5月到期，實際槓桿12.4倍。



瑞通相關牛熊證之選擇：

恒指牛證(67029)收回價27,510點，槓桿比率54.8倍。



恒指牛證(68163)收回價27,400點，槓桿比率24.9倍。



恒指熊證(65470)收回價28,690點，槓桿比率28倍。



恒指熊證(65481)收回價29,000點，槓桿比率21倍。



南中A50牛證(57773)收回價12.11元，槓桿比率10.9倍。



舜光牛證(67040)收回價70.1元，槓桿比率4.1倍。



免責聲明：由瑞通認股證牛熊證銷售部發出。本結構性產品並無抵押品。結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結構性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。閣下投資前應了解產品風險，如有需要應諮詢專業建議。

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