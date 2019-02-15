滴滴出行計劃炒2000人　然後招聘2500人

據內地媒體報道，滴滴出行CEO程維於周五早上的員工大會上表示，將會裁員15%，涉及約2,000名員工。



去年8月順風車惡性事件之後，公司曾表示不再以增長為目標，安全最重要。程直指，目前滴滴出行的安全水平仍未達標，未來仍充斥許多未知數，公司會竭力提升出行安全性，冀可以朝國際化拓展。



今次「炒魷」對象主要是業務重組所帶來的崗位重疊，及業績不達標的員工。與之同時，公司會繼續招聘2,500人，以維持安全技術，並加大投入產品和線下司機管理及國際化。他預計，2019年年底員工總人數將會達13,000人，與2018年底相近。



於裁員同時作大量招聘，有內部人士透露是因公司受到安全及政策壓力，不得不調整轉型。事實上，早前有媒體指出，公司去年全年虧損總額高達109億元人民幣，當中有超過113億元人民幣用作補貼司機。





－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！



遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



虛擬貨幣新錢途︰

http://on.cc/virtualcoins/



新股上市專輯︰

http://money18.on.cc/IPO/



「東網Money18」全新功能「貼市貼士」，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm