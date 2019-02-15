樓價UPDATES：看淡樓市　二手業主蝕住走貨

新春後新盤爭相出籠搶客，二手樓市難免「捱打」，有看淡後市的業主不惜減價蝕讓套現。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



香港區



●灣仔修頓大廈中層C室，實用面積約414方呎，一房間隔，原叫價680萬港元，減價約42萬元、以638萬元獲承接，實用呎價約15,411元。單位26年間升值約5.4倍。



●北角金龍大廈B座中層1室，實用面積約1,143方呎，三房連主人套房間隔，以2,100萬元連車位沽出，實用呎價約18,373元。原業主於1997年買入，是次轉售帳面獲利約1,170萬元。



●柴灣杏花邨33座低層7室，實用面積499方呎，兩房間隔，獲買家以760萬元買入，實用呎價15,230元。原業主持貨19年沽出，帳面獲利約481萬元。



●小西灣藍灣半島7座高層F室，實用面積455方呎，兩房間隔，獲買家以735萬元買入，實用呎價約16,154元。原業主持貨9年沽出，帳面升值128%。



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九龍區



●紅磡黃埔花園5期7座高層B室，實用面積680方呎，三房間隔，開價1,320萬元，以1,200萬元易手，累減120萬元，實用呎價17,647元。原業主持貨5年半轉手，帳面獲利412萬元。



●長沙灣泓景臺7座中層B室，實用面積511方呎，兩房間隔，原叫價868萬元，最終降價33萬元，以835萬元易手，實用呎價16,341元。原業主持貨近12年轉手，升值逾2.2倍。



●長沙灣泓景臺2座中層E室，實用面積約471方呎，兩房間隔，屬事故單位同層戶，以730萬元易手，實用呎價約15,499元。單位8年間升幅逾1.2倍。



●將軍澳蔚藍灣畔2座中層B室，實用面積約763方呎，三房連主人套房間隔，開價1,350萬元，減至1,256萬元售出，實用呎價約16,461元。單位2005至今，升值逾1.6倍。



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新界區



●東涌東環5A座高層10室，實用面積約483方呎，兩房連士多房間隔，原開價630萬元，後減價30萬元，以600萬元沽出，實用呎價約12,422元。原業主約於2015年一手買入上述單位，持貨約4年轉手，帳面蝕約1%離場。



●馬鞍山薈朗2座中層A01室，實用面積230方呎，開放式間隔，以每月1.1萬元租出，實用呎租47.8元。



●上水威尼斯花園1座中層B室成交，實用面積437方呎，兩房間隔，以470萬元易手，實用呎價10,755元。原業主持貨約12年易手，升值約2.7倍。



●火炭駿景園1座低層B室，實用面積958方呎，三房連主人套房間隔，以每月2.6萬元租出，實用呎價27.1元。



●大圍金輝花園低層A室成交，實用面積386方呎，兩房間隔，議價後以560萬元易手，實用呎價14,508元。原業主持貨4年沽出，帳面獲利160萬元。



●馬鞍山海栢花園5座中層F室，實用面積550方呎，三房間隔，以915萬元易手，實用呎價16,636元。原業主持貨7年沽出，帳面獲利約425萬元。



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