新盤部署：合景泰富料年中推售啟德項目　涉700伙

合景泰富(01813)總經理(香港及海外項目)蘇維文稱，集團今年主力推信兩個住宅，包括啟德及港島南項目，現時進度理想。



合景泰富市務及營銷總監(香港及海外)張詩韻表示，與龍湖集團(00960)合作發展的啟德項目，現正申請預售樓花同意書，預計於年中推售，將提供700伙，戶型由一房至四房，並主打兩房及細三房，強調一房戶作入門才適合家庭。項目包括兩幢高座，另外預留10%於低座作四房特色戶。



她指出，樓盤示範單位將設於九龍區；因近日市況已逐步回復，故可按原先策略推盤，希望首批價錢及戶型均有驚喜。



對於近日開售新盤要低市價推出，她認為要視乎建築成本，不能一概而論。

－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！



遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



想睇更多一、二手樓精彩故事，即click以下連結：

新盤置啱睇

http://money18.on.cc/newflat/



二手置啱Feel

http://money18.on.cc/usedflat/

