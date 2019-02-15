上月三辣稅收近21億元　按月跌逾25%

據稅務局資料顯示，今年1月三辣稅收合共約20.9億港元，按月回落25.7%，但當中涉及物業成交約2,109宗，較去年12月急升46.8%。



期內要繳付樓價15%的新住宅從價印花稅、以及非住宅物業的雙倍印花稅的稅額，共錄約15.7億元，按月少約30.4%；涉及物業成交共1,889宗，則大升約46.7%。包括非住宅物業交易，按月勁升39.5%至1,385宗。



至於牽涉買家印花稅買賣，相比去年12月亦多45.6%，錄182宗，同期稅額卻跌7.4%至約5億元。須付額外印花稅的交易錄38宗，按月減少12宗，涉及稅額亦急跌約24.6至約1,975.6萬元。



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