【即市分析】中糧肉食值得小注一試

東方產經「股博士隨筆」專欄作者股博士：踏入豬年，相關概念股即展現強勢，中糧肉食(01610) 股價連升第7日，即市創出2.24元的上市新高，現仍升21%報2.21元，本月以來已累升43%；雨潤食品(01068)暫亦升6.2%報1.7元。至於藍籌萬洲國際(00288)則由高位回吐，現跌1%報7.21元。



去年內地多地爆發非洲豬瘟疫情，拖累相關股份下挫，其中萬洲由去年初高位近10元水平，反覆跌至9月低位5.11元，期內股價累挫近一半。雖然內地1月居民消費價格(CPI)按年漲1.7%，低於市場預期的1.9%，並創一年新低，不過，內地農曆新年期間生豬價格打破「逢節就跌」規律，出現明顯反彈，帶動近日豬肉相關股有炒作。



走勢上，雨潤即市曾創出1.75元的逾3年新高，惟集團基本因素仍弱，暫不宜沾手。中糧肉食股價連日飆高，成交趨增配合升勢，該股勝在上方無蟹貨，加上股東背景雄厚，料仍有上升空間，惟始終股價累升已多，只宜小注炒短線，失守1.7元支持止蝕。至於萬洲走勢相對落後，料短線整固後仍可繼續反彈，目標價可睇8.2元，6.8元支持不宜有失。

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