【專家樓評】蘇文豪：懶理滲水投訴　隨時輸層樓

大家好，今天想跟大家分享一下經常在多層式大廈發生，牽涉到2個或以上不同業權單位之間因滲水滋擾事件而引致的賠償，以及業主在處理這些問題時應有的態度。



面對自己單位可能存在着滲水問題，收到樓下單位業主的投訴，一般業主可能會採取以下2個常見的態度應對：



第一是拖延回覆，業主可能會輕視樓下單位業主對滲水情況的判斷，並認為事情會隨時間過去而不了了之；



第二是拒絕回覆，這類業主可能認為作出回覆即等同承認滲水問題的有關責任。



筆者認為，以上都不是業主應採取的態度，因為一直拖延處理滲水滋擾問題所涉及的賠償責任有機會隨時間而變得非常巨大，賠償金額甚至可等同物業價值。



筆者曾處理過一個真實個案，就因業主懶理滲水投訴而鬧上法庭，最終賠償金額相等於自己物業的價值。希望提醒一眾業主及二手單位準買家，對單位滲水問題和相關投訴不容忽視，以免招致無謂損失。



普縉建築測量副董事總經理蘇文豪



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