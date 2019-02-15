新盤部署：紅磡啟岸最快下周開價 月內推售
2019年02月15日 14:25
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劉穎鏇及林達民(右)
多個新盤部署於本月開售，其中恒基物業代理營業(一)部總經理林達民稱，旗下紅磡馬頭圍道項目正式命名為「啟岸」，今日(15日)啟動銷售攻勢，2月有機會開售，樓書隨時上網，最快下周開價及開放示範單位。
他指出，樓盤提供551伙，間隔介乎開放式至兩房，面積由170至425方呎。項目會所設於頂層，面積約1萬方呎，以複式設計，並設有天台戶外泳池，可享啟德郵輪碼頭及維港海景。
發展商特別邀請藝人劉穎鏇一同出席物業命名儀式。她表示，受項目海景及會所吸引，加上交通方便，對該盤單位感興趣。
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