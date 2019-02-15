【專家樓評】陳坤興：今年樓價谷底徘徊

踏入豬年，先祝願大家身體健康，香港百業興旺！



總結過去的狗年，整體一、二手交投實際上都有明顯的回落。其中新盤市場共售出約1.6萬伙，較雞年的逾1.82萬伙，顯著減少12%。



二手方面，按土地註冊處的統計，狗年註冊量跌至不足4萬宗成交，相對雞年整體錄得4.8萬宗的二手成交，按年大跌約17%。



樓市自去年上半年見頂，下半年開始整固回落，成交量顯著減少。現時樓價仍然在低位徘徊，預計今年仍會在谷底上落，上落幅度約5至10個百分點。



財政政司司長將於今個月底公布新一份財政預算案，財爺早前已表明希望可以透過預算案達至撐企業、保就業、穩經濟、利民生。



筆者認為，要達至真正的百業興旺，就必須做好保就業、穩樓市的兩大範疇，市民有工開，對住屋需求亦會殷切，穩定樓市成交量，對整體經濟亦有提升作用。



Q房網香港董事總經理陳坤興



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