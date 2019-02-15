樓價UPDATES：清水灣半島放盤1個月速獲承接

二手交投回升，市場放盤快速被吸納，業主議幅亦非常「有限」。將軍澳清水灣半島兩房單位，放盤僅一個月，議價後只減價3.4%即售出。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



港島區



●鰂魚涌太古城2月暫錄得約20宗租賃成交，平均實用呎租約41.7元。近日美菊閣中層G室，實用面積1,015方呎，套三房間隔，去年11月初放盤，叫租45,000元，最終以40,000元租出，實用呎價39.4元。



●鰂魚涌康蕙花園2座低層C室，三房間隔，以888萬元易手，實用面積538方呎計，折合呎價16,506元，新買家屬於用家，睇樓近兩星期即承接單位。



●大坑道1號低層A室，實用面積約872方呎，三房套連士多房間隔，外望享開揚景觀，以近1,400萬元獲承接，實用呎價約16,055元。



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九龍區



●將軍澳清水灣半島5座中層E室兩房單位，實用面積約521方呎，以680萬元放盤一個月，即獲外區客接洽，議價後減價23.2萬元，以約656.8萬元成交，實用呎價約12,607元。



●將軍澳中心2座中層G室，實用面積約687方呎，採三房一套設計，享內園景，上月以970萬元放售，經議價後減價20萬，以950萬元沽出，實用呎價約13,828元。



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新界區



●元朗爾巒茵娜大道7座中層C室，實用面積506方呎，兩房間隔，以650萬元沽出，實用呎價12,846元。



●天水圍居屋天頌苑O座中層11室，實用面積596方呎，屬和諧式設計，望樓景，剛於未補價第二市場以428萬元沽出，實用呎價7,181元。

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