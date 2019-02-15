新地：旗下15商場元宵節推廣費按年增一成

新地代理執行董事馮秀炎表示，旗下15大商場包括觀塘apm、大埔超級城及銅鑼灣世貿中心等，元宵佳節期間推廣費高達530萬元，按年升10%，創歷年新高。



部分商場將舉辦「香港古今婚嫁珍藏展」，展出百萬古董裙褂、新派時尚婚嫁配飾，預計情人節推廣期間 ，即2月14日至19日共6天，該15大商場人流，可高達980萬人次，按年升10%至15%，營業額達2.8億元，按年升10%。



此外，她指出，上述15個商場今年整體推廣費預算3億元，當創新數碼科技及忠誠顧客佔8,000萬元，按年升20%。



她續稱，自去年港珠澳大橋及高鐵開通後，香港過境客數字大升，旅客消費力亦見強勁，認為對後市有一定啟示，零售市況或如同2003年開放個人遊後，購買力慢慢向上爆發。



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