【即市分析】大戶推升恒指誘因下降

東方產經專欄作家Handsome哥：港股近期都幾飄忽，恒指周三及周四仲企穩250日線，但係今日(周五)就已經重返其下，市場除炒中美貿易戰無好消息外，亦擔心無論係美國及中國數據，都反映經濟前景唔多好，好似美國去年12月零售數據差過預期，中國CPI及PPI同遜預期，凡此種種皆大大影響投資市場氣氛。



值得留意，港股早前急升一轉後，上方之恒熊已被殺去一大浸。資料顯示，上日恒熊街貨重貨區為28,600至28,699點，街貨7.98億份，相對期指約1,305張(減少222張)，而下方最多新增及28,538至28,599點則共有4.89億份街貨，相對期指約745張。



至於恒牛街貨早前重貨區為27,900至27,999點，相對期指逾2,000張的街貨已全數被殺，而最貼價的為27,800至27,899點則有相對期指逾700張的街貨，睇怕都捱唔到幾耐。另外，牛熊街貨比例(以相對期指張數計算)，則約63：37。



簡單而言，現時港股市況愈趨飄忽，上方恒熊街貨量比早前略降，減低大戶再推上誘因，加上恒指在技術走勢上具調整可能，現時無論睇好/睇淡值博率皆不大，冇貨在手者不妨以靜制動。

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