二手樓價指數按周漲0.26%　新界區全報升

二手交投回升，業主叫價轉強，帶動價格回穩。中原城市領先指數CCL報170.39點，按周上升0.26%。中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報171.35點，按周上升0.29%。CCL(中小型單位)報170.13點，按周升0.40%。CCL(大型單位)報171.70點，按周跌0.43%。



今周新界兩區指數相隔6周後再度齊升，兼且同樣升幅顯著。新界東CCL_Mass報181.21點，按周升2.07%，連升2周共2.81%。新界西CCL_Mass報156.12點，按周升1.08%。近4周計，新界東指數出現3升1跌，有望率先止跌回升。新界西指數亦2升2跌，走勢繼續反覆。港島CCL_Mass報177.08點，按周跌0.29%。九龍CCL_Mass報165.65點，按周跌0.65%。

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