【fb直播】港股下個支持位喺邊？羅尚沛分析！

淡友大反擊！港股周五(15日)由頭跌到尾，全日冧逾500點，失守俗稱「牛熊分界」嘅250天線之餘，連28,000點都守唔住！港股下個支持位喺邊度？股民應趁勢跟沽，定係追入博反彈？



手機股沽壓未止！發盈警嘅舜宇(02382)曾再挫逾半成；唔關事嘅瑞聲科技(02018)一度跌逾6%。板塊明明憧憬緊摺屏同埋多鏡頭因素，趁低吸納係時候？



中國1月新增人民幣貸款高於市場預期！但未能扭轉內銀股跌勢，四大內銀股跌1%至2%，現價入貨先夠醒？



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