【市後重點睇】油價高企　道期跌百點

美匯指數於97關口爭持，圓匯高見110.2，歐元企1.128，英鎊報1.280。港匯企7.847，人民幣離岸價低見6.79，在岸價反覆企6.77。金價升至1,314美元，布油及紐油一度升破65美元及55美元，最新高企64.8美元及54.5美元。道指期貨跌逾120點。



●市後關注點

-17:30 英國1月零售銷售

-21:30 美國2月紐約聯儲製造業指數、1月進口價格指數

-22:15 美國1月工業產出、製造業產出

-22:55 美國亞特蘭大聯儲銀行行長博斯蒂克講話

-23:00 美國2月密歇根大學消費者信心指數

-周六凌晨02:00 美國油服貝克休斯發布石油鑽井機周報



●恒生指數全日跌531點，報27,900點；大藍籌全線跌，騰訊挫2.34%。http://bit.ly/2tnD3vS

-新股專輯：傳開元酒店3月中上市，集資逾10億。http://bit.ly/2TXBRL6

-新股專輯：首灃控股首牌，股價高開12%，收報0.61元，較招股價0.5元，升22%。



●A股快報：滬綜指收跌1.3%，失守2700關。http://bit.ly/2NbjKz2

-傳晶片及汽車政策擬對美讓步，相關股個別走。http://bit.ly/2Ig5C8O



●亞洲股市：日韓齊跌逾1%，日本顯示器曾跌9%。http://bit.ly/2BAFDmS



●歐股三大指數開市偏軟。http://bit.ly/2TMNKU5



●【大師午間教路】美股頂部現形，隨時走鬼！http://bit.ly/2SV0VVW



●【即市分析】中糧肉食值得小注一試。http://bit.ly/2BCdw6q



●【股匯攻略】美股走勢偏淡。http://bit.ly/2EcqMR6



●【名家貼士】李偉傑：成渝高速息率吸引。http://bit.ly/2GH4EzW



●大摩睇好港股及人民幣，上調港交所目標價。http://bit.ly/2DLeGNA



●滴滴出行計劃炒2000人，然後招聘2500人。http://bit.ly/2TPQvUV



●滙控藉區塊鏈技術降1/4外匯交易成本。http://bit.ly/2tlOxzX



●美銀美林修訂人民幣目標 第四季才跌至7算。http://bit.ly/2S4iGxq



●中國1月新增貸款及社融規模，齊創歷史新高。http://bit.ly/2DKrPpN



●據內媒，比亞迪與巴西巴伊亞州簽署合同，將在巴西薩爾瓦多修建全球首條跨海雲軌。



●據內媒，G60科創走廊9城市與上海證券交易所簽約戰略合作；包括聯合編制「上證G60科創走廊綜合指數」和「上證G60戰略新興產業成份指數」。



●新盤部署：

-合景泰富料年中推售啟德項目，涉700伙。http://bit.ly/2S3PMOi

-紅磡啟岸最快下周開價，月內推售。http://bit.ly/2V24HdH

-雲滙或月內重推，送一田購物折扣。http://bit.ly/2TQCjLk



●上月三辣稅收近21億元，按月跌逾25%。http://bit.ly/2EbhiFP



●二手樓價指數按周漲0.26%，新界區全報升。http://bit.ly/2TP8KcX

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