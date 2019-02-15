美股勢波動！特朗普晚上11時或宣布緊急狀態

美國股市周五(2月15日)或添波動！外國傳媒報道，美國白宮表示，總統特朗普將於當地時間周五上午10時(香港時間周五晚上11時)，在玫瑰園就國家安全及「南部邊境的人道主義危機」發表講話。據悉，特朗普計劃動用總統權力，籌集80億美元建牆資金。



有消息人士透露，總統將通過宣布緊急狀態改變部分資金用途，並動用正常行政權力調撥其他資金，而所有這些資金都已獲國會批准用於其他目的。



據了解，特朗普除了將簽署開支法案中包括13.75億美元、修建55英里圍牆的資金外，他還計劃調撥近70億美元，批准用於其他用途的資金來建牆。這策略可避免政府再次停擺，同時又可以向政治支持者表明其建牆意願。

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