【今日破位表】陽光房託高處未算高

市場憂慮中美貿易談判存變數，加上內地經濟數據差過預期，中港股市齊齊向下，恒指跌531點，以27,900點收市，主板成交1,022億元。即市創52周新高的股份(主板及創板)有9隻，股價創52周新低的股份則有12隻。(詳見創52周新高/低股份表：http://bit.ly/2zwNpei )



市場預期美國加息周期已近尾聲，房託基金(REITs)近期普遍表現強勢，其中陽光房地產基金(00435)，即市再創出5.65元的52周新高，收市仍升2.1%報5.64元，由去年10月低位已累升兩成。另外，食品相關股強勢未止，雨潤食品(01068)、頤海國際(01579)及中糧肉食(01610)亦齊齊破頂。



另一方面，體育用品股361度(01361)發盈警，預期去年純利按年大幅下跌，股價即市創出1.51元的52周新低，收市仍挫12%報1.53元。

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