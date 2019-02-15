【致富智庫】管理學之父：高效領導者只做8件事

「管理學之父」Peter Drucker長達65年嘅諮詢身涯中，同唔少巨企CEO合作過，總結出高效領導者只做以下8樣嘢。不妨Check吓自己是否具備高效管理潛質，呢8點用來管理人生一樣有用。



1.【首要問自己有咩係必須做】

留意，問嘅唔係「自己想做咩」。就如杜魯門1945年出任美國總統後，佢自己最想做嘅係，完成羅斯福新政倡導但受二次世界大戰延誤嘅社會經濟改革，但佢意識到外交事務先係當務之急，於是所有嘢以外交政策行先，結果佢推行嘅「馬歇爾計劃」促進咗全球經濟50年嘅增長。



又好似通用電氣前CEO Jack Welch，佢1981年接掌公司後，亦意識到自己最想推行嘅海外擴張並非當務之急，反而應該將公司啲唔賺錢嘅業務大幅縮減重組，佢裁員裁到有「Neutron Jack」稱號，即「如核彈般殺人」，結果係佢在任廿年間，公司利潤勁升超過7倍！



Drucker提醒，列出幾項最緊急任務後，就只集中喺第一項上，不可分心。完成咗第一項後，跟住唔係去解決清單上第二項，而係重新問呢個問題，由頭設定優先要務。



2.【做咩之前，先問自己是否符合公司利益】

好多管理人落決策時，會糾結於到底應該考慮邊個先，係股東？股價？員工？定自己？高效領導者嘅答案只有一個：對公司有利。事關唔符合公司利益嘅決策，最終將損害所有利益相關者。



3.【制訂行動計劃】

大計講得幾好聽都好，唔能夠轉化為行動，就乜都係廢。所以，好嘅領導者一定係實幹型，佢哋會制訂有時限嘅行動計劃，例如18個月內要做到啲咩，並以此作為管理時間嘅基礎。仲要定埋檢視機制，於項目中期及終期各檢視一次，因應情況靈活修改，唔會一本通書睇到老。



4.【向自己問責 檢討不足】

有咗行動計劃，確立咗時間，就要任命執行嘅負責人。若決策後6至9個月仍達唔到預期成果，高效領導者唔會一味賴下屬力有不遞，反而會向自己問責，檢討自己是否人事任命不當，重新任命適合人選去執行。當然，亦絕不容許無所作為嘅員工佔據重要崗位，阻住地球轉。



5.【承擔起溝通責任】

高效領導者要確保自己嘅行動計劃及訊息能夠被他人清楚理解，唔係大聲講過就算，而係確保人家聽得明收得到。仲要等每個人都知道，為咗完成項目，佢哋需要邊啲訊息。作為管理者，必須對同事與上司嘅訊息需求，給予同等重視。



6.【專注於機會】

出色管理者專注於「機會」而非「問題」。解決問題無論有幾必要，都唔會創造成果，只能防止損失；只有着眼機會，先能產生好結果。更重要係，將任何「變化」視為機會，而非威脅。



7.【提高會議成效】

開會嘅結果得兩個：一係有成效，一係浪費時間。一個基本嘅管理人，會確保開時傾嘅都係工作，而唔係閑話。高效嘅領導，仲會係會議召開前，事先確定會議屬於邊類型，不同類型會議有不同形式嘅準備同安排。例如：



「聲明、公告或發布會前嘅準備會議」：必須每位成員事先準備好草稿。

「宣布事項會議」：會議內容應僅限於要宣布嘅事項及對此進行討論。

「聽取單個成員報告會議」：除報告之外，唔應該討論其他事項。

「聽取多個成員報告會議」：唔進行任何討論；若必須討論，亦僅限於報告內容嘅澄清；每個報告皆限時，比如15分鐘。

「向會議召集人進行匯報嘅會議」：召集會議嘅管理者要認真傾聽並提出問題，然後作出總結，最差係當成自己發表演說。



8.【由「我哋」角度出發】

喺思考同講話時，習慣用「我哋」而非「我」。高效管理者都知道，最終承擔責任嘅一定係自己，呢種責任冇得分畀人孭；同時佢哋之所有具有某啲職權，完全因為組織嘅信任，咁意味佢哋考慮自己嘅需求同機會之前，必須先考慮組織嘅需求同機會。Drucker話，呢點一定要嚴格遵守！



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