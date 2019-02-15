證監會凍結金利豐等3家經紀行部分客戶資產

香港證監會公布，向金利豐證券、長江證券經紀(香港)、以及海通國際證券等經紀行，發出限制通知書，禁止它們處理在多個客戶帳戶內持有的若干資產。該等客戶帳戶與一家上市公司涉嫌在多份公告、年度業績，以及年報內披露虛假或具誤導性的財務資料有關，而該等資料相當可能會誘使他人進行交易。



證監會表示，就有關涉嫌市場失當行為進行的調查並非以該等經紀行為對象。有關限制通知書並不影響該等經紀行的運作或它們的其他客戶。



有關限制通知書禁止該等經紀行在未取得證監會事先書面同意的情況下，以任何方式處置或處理、輔助、慫使或促致另一人處置或處理有關客戶帳戶內的若干資產，包括：訂立任何證券的交易；及/或處理證券及/或現金的任何提取或轉移，或因處置證券而產生的款項的任何轉移；及/或按有關客戶帳戶的任何獲授權人或任何代其行事的人的指示處置或處理任何證券或現金；及/或輔助另一人以任何方式處置或處理有關客戶帳戶內的任何有關財產。若該等經紀行接獲任何上述指示，亦須通知證監會。



證監會認為，就維護投資大眾的利益或公眾利益而言，發出有關限制通知書是可取的做法，調查仍在進行中。

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