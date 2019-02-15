內地嚴打地下錢莊　濠賭股全線急挫

內地重手打擊「地下錢莊」，如果被認定為非法買賣外匯行為情節「嚴重」的，將面臨刑事指控，拖累濠賭股捱沽。銀河娛樂(00027)、澳博控股(00880)，以及金沙中國(01928)收市分別急跌4.7%、3.5%，以及3.7%；永利澳門(01128)及美高梅中國(02282)更重挫7%及6%。



中國最高人民法院就懲治非法從事資金支付結算、非法買賣外匯事件的適用法律，已於2月1日起實施。非法經營數額在500萬元人民幣(下同)以上的，或者違法所得數額在100,000元以上的，應當認定為非法經營行為「情節嚴重」。根據解釋，非法經營行為「情節嚴重」的，以非法經營罪定罪處罰。非法經營數額在2,500萬元以上的，或者違法所得數額在500,000元以上的，應當認定為非法經營行為「情節特別嚴重」，被定罪者或面臨入獄超過5年、罰款可高達涉事的5倍金額。



德銀發表報告指，相關法律料針對澳門非法買賣外匯活動，估計「地下錢莊」或先行採取觀望態度，惟一旦短期阻嚇力有限，料內地政府或會採取更強硬態度，以堵塞澳門相關資本管制漏洞。因此，該行估計澳門貴賓廳、高端中場流動性難免受壓，料貴賓廳、高端中場佔比重的濠賭營運商會受較大影響。

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