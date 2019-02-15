中資銀行搶推全港首張虛擬信用卡　3%回贈吸客

銀行金融科技再有新進展，中信銀行(國際)推出全港首張虛擬信用卡，市民只須利用該行手機程式，上載身份證及自拍後便「即批即用」，毋須提供入息及住址證明。不過，暫時只限全新客戶，並用於網上消費，亦可綑綁於Apple Pay或Google Pay付款。



所謂虛擬信用卡，即只用於網上消費，或綁定至電子錢包的信用卡。



信銀國際個人及商務銀行業務部存貸業務及客戶策略執行總經理姚文松指，基於申請虛擬信用卡的客戶身份認證較簡單，剛開卡時只有1萬元信用額。隨着客戶經手機程式上載更多與收入相關的證明文件，該行將按情況增加信用額度，冀年內新發信用卡量增一倍。



他又透露，該行未來亦計劃利用銀行API，接入其他第三方服務平台。即市民日後或可從產品格價或飲食資訊平台，直接申請虛擬信用卡。



該行為推廣市民接觸新科技，全新客戶可享最高3%網上簽帳現金回贈，更可獲得9個月「自由鳥」15GB月費計劃，惟該行原有客戶暫未能申請虛擬信用卡。



對於首批虛擬銀行牌照即將批出，或對傳統銀行構成壓力，信銀國際執行董事兼替任行政總裁簡吳秋玉指，雖然該行未有獨立申請虛擬銀行牌照，但旗下inMotion由開戶、轉帳、投資及申請信用卡等多項銀行服務均毋須到分行辦理，變相是該行「另一類」虛擬銀行。



事實上，現時香港有3家銀行已推出遙距開戶服務，包括信銀國際、渣打香港，以及大新銀行(02356)。



她又透露，該行過去一年的新增零售客戶，有1/4來自inMotion，預期未來3年內其佔比將超過一半，帶動整體零售銀行新客戶量增加一倍。

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