新地逾63億奪大埔白石角住宅地　雷霆：料總投資120億

地政總署公布，大埔白石角優景里與博研路交界住宅地以逾63億元批出，中標財團為新鴻基地產(00016)。以總樓面約949,402方呎計算，每方呎樓面地價6,646元，近市場上限。



該地皮上周收到10份標書，入標財團大部分為香港發展商，其餘財團還包括，長實集團(01113)、恒基地產(00012)及會德豐地產，以及嘉華國際(00173)、遠東發展(00035)與建灝地產。至於內地財團則有獨自競投的中信泰富地產，以及夥拍信和置業(00083)合組財團的中國海外發展(00688)。



資料顯示，上述白石角地皮區內兩年半以來首幅供應，對上一次批地於2016年7月，當時信和置業以16.22億元投得的科研路住宅地，呎價3,932元。連同剛成交地皮，該區自2007年起已批了12幅住宅地，每方呎樓面地價介乎3,300至7,284元。



新鴻基地產副董事總經理雷霆表示，公司非常高興投得地皮，該處景觀開揚，發展規模大，周邊闊度亦好足夠，容易設計各類型單位，以迎合市場所需，預算總投資約為120億元。

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